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Сергей Бодров-старший снимет фэнтези про восточные единоборства
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Сергей Бодров-старший снимет фэнтези про восточные единоборства 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сергей Бодров-старший снял десятки кинолент. Он был номинирован на премию «Золотой глобус», а также дважды номинирован на «Оскар» за свои работы «Кавказский пленник» и «Монгол». Последние несколько лет режиссер не выпускал новых фильмов. Однако сейчас он работает над экранизацией романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Также совсем скоро Сергей Владимирович займется разработкой проекта для гонконгской компании Goldfinch Neon.
Бодров-старший снимет фэнтези про восточные единоборства. Студия в ближайшее время планирует выпустить четыре фильма и над первым из них будет работать российский режиссер. Картина уже получила рабочее название «Три меча мастера Чана». Пока о самой киноленте известно немного. По сюжету действия в фильме будут разворачиваться в Китае XVII века и Восточной Азии. Студия, которая будет заниматься производством этой картины, надеется, что в выпускаемых ее проектах будет сочетаться ряд качеств: китайский прагматизм, изобретательность и британское качество (организация является ответвлением британского Goldfinch Studios), что позволит компании стать достойными конкурентами на мировом рынке, сообщает Screen Daily.
Напомним, что Сергей Владимирович уже работал над фильмами с восточной тематикой. Например, «Монгол», «Кочевник», «Дочь якудзы» и некоторые другие работы. Также добавим, что в прошлом году исполнилось 15 лет со дня гибели сына режиссера Сергея Бодрова-младшего. К этой дате журналист Юрий Дудь снял фильм и взял интервью у родственников актера. Тогда Бодров-старший рассказал о своем последнем разговоре с сыном.
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