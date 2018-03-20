Красота и инфраструктура. Для съёмок фильма под Губахой построят город

Режиссером-постановщиком фильма по книге пермского писателя Алексея Иванова стал Антон Мегердичев . По его словам, актёры на главные роли ещё не выбраны: «У нас сейчас идёт кастинг. Бесконечно смотрим фотографии в „Кинопоиске“.

»Алексей Иванов настроен позитивно»

Начало съемок планируется в январе 2019 года, они могли бы начаться и раньше, но после Нового года световой день становится длиннее, что более комфортно для работы. Кроме того, требуется большая подготовка.

Алексей Иванов не стал сценаристом фильма, но, по словам продюсера Дарьи Лавровой они общаются.

«Он очень позитивно настроен, ждёт этого фильма, готов всячески нам помогать, консультировать. Надеюсь, что всю работу над фильмом мы пройдем вместе. Книгой все очарованы. Те, кто приходит к нам сейчас в съёмочную группу, на переговоры начинают с того, что говорят: «Книгу читали, почему никто раньше не снял? Давайте делать!». Энтузиазм, заряд совершенно потрясающий у всех. На этом мощном импульсе мы сделаем что-то большое, мы все очень хотим этого».

Строительство начнется весной

Режиссер фильма Антон Мегердичев впервые в Пермском крае. Завтра он проедет по местам возможных съемочных локаций. Основная часть декораций будет выстроена в Губахе. Это связано с логистической доступностью, сообщает Антон Мегердичев:

«Там совмещение красоты и ресурсов, инфраструктуры. В местах съемок будут построены древние пермские города: Пелым, Усть-Вымь, Чердынь. Насколько они будут объемны — дискуссионный вопрос. Что-то сейчас дорисовывается компьютерной графикой. Сама съемка — не менее 130 смен».

С Алексеем Ивановым он ещё не знаком, общался только через посредника.

«Знаю, что он не против, чтобы я этим занимался. Очень надеюсь, что мы с ним познакомимся в ближайшее время. Книгу я читал, она произвела на меня величайшее впечатление»

Продюсер фильма Игорь Толстунов пояснил, что район Губахи выбран для строительства декораций потому, что он позволяет осуществлять съемочный процесс безостановочно и эффективно:

«Там есть, где жить, есть транспортная инфраструктура, питание. Мы привезём сюда группу порядка 150 человек и это не считая актёров массовых сцен и некоторых специалистов. Большой коллектив приедет месяца на 2-3. Мы строим несколько городов. Мы совершили первую закупку на 3000 кубов леса для этого. Весной и летом начнем строить. Объем большой, надо успеть».

Напомним, съёмки фильма по историческому роману пермского писателя Алексея Иванова запланированы на 2019 год. Сюжет основан на реальных событиях второй половины XV века, когда Василий II отправил в Пермь верейского князя Ермолая и его детей Михаила и Василия.