Документальный фильм о М. Ростроповиче впервые покажут в Москве 4 апреля 

Документальный фильм Бруно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок» покажут в Москве 4 апреля, презентация картины приурочена к IX Международному фестивалю М. Ростроповича. Об этом сообщила журналистам художественный руководитель фестиваля, президент Фонда культурных и гуманитарных программ Мстислава Ростроповича Ольга Ростропович.
«4 апреля мы представим закрытый показ нового фильма Б. Монсенжона «Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок», — сказала она.
О. Ростропович также отметила, что на днях картина получила главный приз Монреальского международного кинофестиваля «Монреаль» как лучший документальный фильм.
Мировая премьера фильма состоялась на французско-немецком телеканале ARTE в конце 2017 г. В картину вошли редкие архивные материалы о судьбе виолончелиста. Б. Монсенжон — французский скрипач, более известный как режиссер документальных фильмов о великих музыкантах.
С 27 марта по 3 апреля 2018 г. в Москве проходит IX Международный фестиваль М. Ростроповича.