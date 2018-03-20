Документальный фильм о М. Ростроповиче впервые покажут в Москве 4 апреля

«4 апреля мы представим закрытый показ нового фильма Б. Монсенжона «Мстислав Ростропович. Непокоренный смычок», — сказала она.

О. Ростропович также отметила, что на днях картина получила главный приз Монреальского международного кинофестиваля «Монреаль» как лучший документальный фильм.

Мировая премьера фильма состоялась на французско-немецком телеканале ARTE в конце 2017 г. В картину вошли редкие архивные материалы о судьбе виолончелиста. Б. Монсенжон — французский скрипач, более известный как режиссер документальных фильмов о великих музыкантах.

С 27 марта по 3 апреля 2018 г. в Москве проходит IX Международный фестиваль М. Ростроповича.