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Тест: угадайте фильм по кадру
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Тест: угадайте фильм по кадру 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Миновали уже десятки лет с тех пор, как были сняты лучшие картины советского кинематографа, но эти фильмы продолжают пересматривать и цитировать по сей день. Пройдите тест ниже и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с советским кино.
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