Тест: угадайте фильм по кадру

Миновали уже десятки лет с тех пор, как были сняты лучшие картины советского кинематографа, но эти фильмы продолжают пересматривать и цитировать по сей день. Пройдите тест ниже и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с советским кино.