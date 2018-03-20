Искусство и смерть: как съемки «Сталкера» лишили Тарковского и съемочную группу жизни

Фильм «Сталкер» — одна из самых значительных работ режиссера Андрея Тарковского. Съемки несколько раз переносились. Сначала необходимую натуру нашли возле города Исфара в Таджикистане. Однако в январе 1977 года город был разрушен землетрясением. Новую натуру нашли в Эстонии — в 25 километрах от Таллинна в районе реки Ягола недалеко от разрушенной электростанции. Апокалиптические пейзажи выглядели очень достоверно еще и потому что там же в реку сбрасывала отходы местная целлюлозно-бумажная фабрика.

По словам футуролога Александра Кононова, съемки «Сталкера» и сгубили знаменитого режиссера и лишили здоровья практически всю съемочную группу фильма.

«Его снимали на очистных сооружениях в Эстонии. Они там все надышались и практически вся группа погибла. Сам Тарковский умер от рака легких, его жена. Очень пострадали актеры, у них были нарушены и органы дыхания, и органы кровеносной системы. И это ускорило их смерть. Вот что такое грязный воздух, как он может разрушать человека… Я не думаю, что если бы Тарковский знал об этих опасностях, он бы пошел на эти опасные съемки», — сказал эксперт в программе «Теория заговора» на телеканале «Звезда».