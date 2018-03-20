«Лига справедливости» официально стала самым неудачным фильмом DCEU

Поклонники киновселенной DCEU и оригинальных комиксов DC Comics могут долго спорить о том, какой фильм является самым неудачным, но, если судить исключительно с точки зрения финансов, бесспорным «лидером» является «Лига справедливости». Супергеройский блокбастер в минувшие выходные завершил мировой прокат — и по его итогам выяснилось, что «Лига справедливости» заработала меньше, чем любой другой фильм DCEU. За 119 дней в прокате (17 недель) «Лига справедливости» собрала по миру 657,9 миллионов долларов. Для сравнения, первый ансамблевый фильм Marvel — «Мстители» 2012 года — в свое время сумели заработать в два с лишним раза больше, 1,5 миллиарда.

«Лига справедливости» с точки зрения кассовых сборов выступила хуже всего. Ранее «антилидером» был «Человек из стали», который вышел в 2013 году и собрал 668 миллионов долларов. Справедливости ради отметим, что и фильмов в составе DCEU не так много — всего 5. Самый кассовый — «Бэтмен против Супермена», заработавший по миру 873,6 миллиона долларов, а «серебро» — у «Чудо-женщины» со сборами в 821,8 миллион. попкорнnews