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Экранизацию повести Толстого покажут на Перерве
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Экранизацию повести Толстого покажут на Перерве 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В среду, 21 марта, в библиотеке №129 на улице Перерва состоится бесплатный показ фильма — экранизации повести Льва Толстого «Крейцерова соната».
Фильм заставляет задуматься о нравственности, верности и человеческих взаимоотношениях.
Показ пройдет в рамках работы киноклуба «Киносреда» в 20.00. После просмотра зрители смогут обсудить картину. Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/57..
Адрес библиотеки: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)
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