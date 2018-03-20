Экранизацию повести Толстого покажут на Перерве

В среду, 21 марта, в библиотеке №129 на улице Перерва состоится бесплатный показ фильма — экранизации повести Льва Толстого «Крейцерова соната».

Фильм заставляет задуматься о нравственности, верности и человеческих взаимоотношениях.

Показ пройдет в рамках работы киноклуба «Киносреда» в 20.00. После просмотра зрители смогут обсудить картину. Участие бесплатное. Необходима регистрация по ссылке https://biblioteka-129-mediatsent.timepad.ru/event/57..

Адрес библиотеки: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». (то)