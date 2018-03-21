Ещё
Элизабет Мосс сыграет в гангстерской драме «Кухня»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Элизабет Мосс сыграет в гангстерской драме «Кухня» 

Киноафиша 5 часов назад
Фото: Киноафиша
Элизабет Мосс вошла в актерский состав криминальной драмы «Кухня», экранизации одноименного комикса. Звезда сериала «Рассказ служанки» составит компанию Мелиссе МакКарти и Тиффани Хэддиш.
Действие фильма развернется в самом неблагополучном районе Манхэттена — «Адская кухня». В 1970-е гг. там процветала преступность, которую контролировали ирландские гангстеры. В результате полицейской облавы все местные главари попадают за решётку, и тогда жены бандитов берут бразды правления в свои руки.
Тиффани Хэддиш сыграет женщину, одержимую местью. Меллиса МакКарти предстанет в образе «Крестной матери». Элизабет Мосс досталась роль угнетенной жены, со временем полюбившую власть и насилие.
«Кухня» выйдет на большие экраны 20 сентября 2019 года.
Киноафиша: последние новости
Американская ассоциация наружной рекламы поблагодарила создателей фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Вышел трейлер комедии «Ты водишь!» с Джереми Реннером Тимур Бекмамбетов представил продолжение «Убрать из друзей»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов6
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение