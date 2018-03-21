Элизабет Мосс сыграет в гангстерской драме «Кухня»

Действие фильма развернется в самом неблагополучном районе Манхэттена — «Адская кухня». В 1970-е гг. там процветала преступность, которую контролировали ирландские гангстеры. В результате полицейской облавы все местные главари попадают за решётку, и тогда жены бандитов берут бразды правления в свои руки.

Тиффани Хэддиш сыграет женщину, одержимую местью. Меллиса МакКарти предстанет в образе «Крестной матери». Элизабет Мосс досталась роль угнетенной жены, со временем полюбившую власть и насилие.

«Кухня» выйдет на большие экраны 20 сентября 2019 года.