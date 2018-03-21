Элизабет Мосс сыграет в гангстерской драме «Кухня» 

Элизабет Мосс вошла в актерский состав криминальной драмы «Кухня», экранизации одноименного комикса. Звезда сериала «Рассказ служанки» составит компанию Мелиссе МакКарти и Тиффани Хэддиш.
Действие фильма развернется в самом неблагополучном районе Манхэттена — «Адская кухня». В 1970-е гг. там процветала преступность, которую контролировали ирландские гангстеры. В результате полицейской облавы все местные главари попадают за решётку, и тогда жены бандитов берут бразды правления в свои руки.
Тиффани Хэддиш сыграет женщину, одержимую местью. Меллиса МакКарти предстанет в образе «Крестной матери». Элизабет Мосс досталась роль угнетенной жены, со временем полюбившую власть и насилие.
«Кухня» выйдет на большие экраны 20 сентября 2019 года.