«Смешарики», «Я худею» и «Т-34» представят на кинорынке в Гонконге

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости . Российские компании представят фильмы «Смешарики», «Я худею» и «Т-34» на международном кино— и телевизионном рынке Filmart в Гонконге, который продлится до 22 марта, сообщает пресс-служба компании Роскино во вторник.

"Новинки российского кинематографа и анимации, а также вся информация о современном российском кино представлена на стенде Roskino — Russian Cinema Worldwide… Группа компаний «Рикки» представит на Filmart три анимационные картины: комедии «Смешарики. ДежаВю», «Мой Домовой» и "Детский мир" , — говорится в сообщении.

Более того, компания Wizart представит анимационные фильмы «Снежная Королева: Зазеркалье», «Волки и овцы: ход свиней» и 26-серийный телевизионный сериал «Снежные истории», а группа компаний «Планета Информ» — драму «Непрощенный», фильм ужасов «Фото на память» и комедию «Я худею». Art Pictures Studio Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского представит на рынке две комедии — «Рейтинг» и «Только не они», а компания Марс Медиа — картины «Т-34» и «Идеальные».

Также Роскино презентует в Гонконге Кинокомиссию Москвы, чья основная задача — поддержка российских и международных кино и телепроизводящих компаний, заинтересованных в съемках на территории российской столицы. «В Гонконге мы заявляем Кинокомиссию Москвы уже второй год. В прошлом году мы практически делали анонс проекта, а в этот раз мы представляем результат масштабной и кропотливой работы, проведенной в течение года», — подчеркнула глава Роскино Екатерина Мцитуридзе , чьи слова приводит пресс-служба.

Он добавила, что международным продюсерам и менеджерам представят часть совместного фотопроекта Роскино и Антона Ланге «Москва в движении», где запечатлены как знаковые, так и малоизвестные локации города, полную базу ведущих производственных компаний, базу компаний, предоставляющих лучшие условия на аренду техники для производства фильмов и телевизионных сериалов, и разработанный департаментом транспорта Москвы уникальный регламент для проведения съемок на улицах, магистралях и сложнодоступных объектах города.