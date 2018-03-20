В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Аплодисменты, аплодисменты…» 

В кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна 25 марта состоится показ фильма «Аплодисменты, аплодисменты…». Об этом сообщила руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
— В центре сюжета — Валерия Гончарова — эстрадная артистка, в руки которой попадает серьезный сценарий: драматическая история фронтовой любви. Она считает, что это ее роль, но съемочная группа будущего фильма совершенно иного мнения. Из-за постоянного преследования Валерией режиссер фильма все-таки соглашается взять ее на пробы, и в итоге все больше и больше убеждается в том, что она и есть главная героиня его фильма. Валерия же в свою очередь уверена в том, что драматическая роль не для нее, — рассказала о картине Шугрина.
Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. Начало в 12.30. Вход свободный. (вт)