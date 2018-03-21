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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Точка, точка, запятая…»
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В кинотеатре «Вымпел» покажут фильм «Точка, точка, запятая…» 

Управа района Бабушкинский 21 марта 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
Жители Бабушкинского района 29 марта смогут бесплатно посмотреть советский фильм «Точка, точка, запятая…». Благотворительный показ пройдет в кинотеатре «Вымпел» на улице Коминтерна.
— В 8 «А» классе учится обыкновенный паренек — Леша Жильцов. В классе все считают себя «личностями» и лишь один Леша ничего из себя не представляет. Однажды в классе появляется новенькая — Женя Каретникова — спокойная, умная, серьезная девочка. Они с Лешей подружились. Постепенно, общаясь с ней, Леша понимает, что все его беды от его собственной лени и нежелания изменить себя, сделать себя лучше, — описала картину руководитель клубного формирования кинотеатра Анна Шугрина.
Зрителей ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 8. Начало в 14.00. Вход свободный.
Ограничение по возрасту 6+. (вт)
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