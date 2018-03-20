8 фильмов, в которых критики нашли подтекст 

Когда жизнь ставит новые задачи, обществу свойственно пересматривать ориентиры и переоценивать былые достижения. Титр собрал топ-8 популярных фильмов, в которых современные критики разглядели отсутствие политкорректности и пропаганду.
Астерикс и Обеликс в Британии — пропаганда допинга
Астерикс и Обеликс в Британии
Над волшебным зельем, которое участвует во всех приключениях двух галлов, не шутил только ленивый. Вот и немецкий журнал Der Postillon в одной из своих сатирических статей, посвященной допинговому скандалу, сообщил о скором снятии комиксов про Астерикса и Обеликса с продажи в связи с явной пропагандой допинга. Красавица и чудовище — пропаганда нетрадиционных отношений
Красавица и чудовище
В России фильм получил возрастное ограничение 16+, так как эксперты Минкульта решили, что сказка для всей семьи содержит «нетрадиционные сексуальные отношения» и «образ антиобщественного поведения». Железная леди — пропаганда консервативной политики
Железная леди
Первый показ картины вызвал целую бурю негативных отзывов. Фильм обвинили в том, что он слишком протэтчеровский, а также содержит пропаганду агрессивной политики консерваторов и тоску по сильной руке. Бойцовский клуб — пропаганда фашизма
Бойцовский клуб
Некоторые социологи видят в проповедях Дёрдена зародыш фашистской идеологии. По его наблюдениям, переработка человеческого жира в мыло на продажу напоминает коммерческую деятельность нацистских концлагерей. Питер Пэн — пропаганда гендерных стереотипов
Питер Пэн По мнению критиков, история сэра Джеймса Мэтью Барри пропагандирует гендерные стереотипы: мальчики остаются детьми, а девочки должны быть их матерями. Безумный Макс: Дорога ярости — пропаганда феминизма
Безумный Макс: Дорога ярости
По одной из популярных версий, фильм демонизирует мужское общество: оно обращается с женщинами как с собственностью, отчего последние сбегают в пустыню, чтобы «взращивать» новую жизнь. Кстати, актрис перед съемками консультировала известная феминистка Ив Энцлер. Пятьдесят оттенков серого — пропаганда домашнего насилия
Пятьдесят оттенков серого
Американское антипорнографическое общество считает, что картина изображает вовсе не «сказку», как сказано в одном из трейлеров, а сцены бытового и сексуального насилия над женщинами, а также сцены пыток и унижения. Властелин колец — пропаганда расизма
Властелин колец: Братство кольца
Актер Джон Бойега, знакомый зрителям по «Звездным войнам: Пробуждение силы», выступил с критикой культовой трилогии «Властелин колец», поскольку в экранизации толкиеновской эпопеи нет темнокожих актеров. В одном из интервью он заявил, что «платит свои деньги не за то, чтобы видеть на экране один и тот же типаж!».