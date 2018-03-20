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Фото: Арми Хаммер на показе «Последнего портрета»
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Фото: Арми Хаммер на показе «Последнего портрета» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
23 марта в Штатах начнется официальный прокат «Последнего портрета» — фильма Стэнли Туччи, который, к сожалению, массово игнорируют и критики, и зрители, хотя по фестивалям и прокату разных стран картина путешествует уже год. В преддверии старта проката в США в Лос-Анджелесе был организован предпоказ «Последнего портрета», главным гостем которого стал сыгравший в фильме главную роль Арми Хаммер. Актера на красной дорожке сопровождала супруга Элизабет Чэмберс в элегантном ансамбле от Monique Lhuillier.
попкорнnews
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