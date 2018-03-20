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Старые советские фильмы и современные короткометражки покажут в «Березке»
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Старые советские фильмы и современные короткометражки покажут в «Березке» 

Управа района Косино-Ухтомский 9 часов назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Кинотеатр «Берёзка» в марте вновь подготовил для своих зрителей увлекательную бесплатную программу кинопоказов.
Ко дню работников искусств «Берёзка» предлагает к просмотру 25 марта в 16 часов советскую кинокомедию «Старый знакомый». Картина была снята режиссёрами Аркадием Кольцатым и Игорем Ильинским на киностудии «Мосфильм» в 1969 году. В главной роли снимались актёры Игорь Ильинский, Николай Рыбников, Владимир Этуш, Сергей Филиппов, Мария Миронова, Тамара Носова, Наталья Селезнёва.
В рамках 25-го открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 27 марта в 15 часов в большом зале кинотеатра состоится показ фестивальных фильмов короткометражного кино.
К юбилею Александра Митты 28 марта в 14 часов будет показан художественный фильм «Без страха и упрёка», снятый на Мосфильме в 1962 году. А 29 марта тематический юбилейный кинопоказ продолжится в 14 часов фильмом «Точка, точка, запятая» (Мосфильм, 1972 год.).
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 30. Телефон: 8 (495) 302-03-62  Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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