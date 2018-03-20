Старые советские фильмы и современные короткометражки покажут в «Березке»

Кинотеатр «Берёзка» в марте вновь подготовил для своих зрителей увлекательную бесплатную программу кинопоказов.

В рамках 25-го открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» 27 марта в 15 часов в большом зале кинотеатра состоится показ фестивальных фильмов короткометражного кино.

К юбилею Александра Митты 28 марта в 14 часов будет показан художественный фильм «Без страха и упрёка», снятый на Мосфильме в 1962 году. А 29 марта тематический юбилейный кинопоказ продолжится в 14 часов фильмом «Точка, точка, запятая» (Мосфильм, 1972 год.).

Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 30. Телефон: 8 (495) 302-03-62 Информация и фото с сайта Префектуры ВАО