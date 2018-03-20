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Картину «Новый кинотеатр „Парадизо“ покажут вблизи Бутырского района
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Картину «Новый кинотеатр „Парадизо“ покажут вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 50 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Фильм Джузеппе Торнаторе «Новый кинотеатр „Парадизо“ увидят посетители Московского еврейского общинного центра, расположенного неподалеку от Бутырского района. Сеанс состоится 21 марта.
— Картина снята в 1988 году. Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино еще не знало о том, что такое „кризис итальянского кинематографа“. Главный герой фильма — сицилийский мальчишка Сальваторе, который знакомится с пожилым киномехаником Альфредо и начинает изучать все премудрости ремесла киномеханика, — сообщили в центре.
Начало в 19.00 в зале „Амфитеатр“. Адрес Московского еврейского общинного центра — 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. Вход свободный. (ак)
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