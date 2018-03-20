В сети появился второй трейлер драмы «Солдат» 

Фильм является продолжением картины режиссера Дени Вильнева «Убийство» 2015 года выхода. В сиквеле все тот же агент Центрального Разведывательного Управления Мэтт Грейвери все также борется с наркокартелями. Но теперь ему придется остановить самого загадочного и мрачного преступника — мексиканца Алехандро Гиллике, который сотрудничает с ЦРУ и провозит через мексиканскую границу с США наркотики, нелегалов и террористов. Главные роли в фильме опять исполнят актеры Бенисио Дель Торо и Джош Бролин. Премьера киноленты назначена на 29 июня 2018 года.