Кинопоказ из цикла «Вторая премьера» в Музее кино

30 марта в 19 часов в Музее кино состоится первый кинопоказ из цикла «Вторая премьера». Зрители посмотрят и обсудят фильм «Еще один год» (2014).

Любовь Мульменко. В 2013-м году режиссер Оксана Бычкова (автор популярной мелодрамы «Питер FM») получила предложение взяться за римейк советского фильма «С любимыми не расставайтесь». Историю бурных отношений молодых супругов решено было адаптировать к реалиям 2010-х годов. Сценарий к фильму Бычковой написали кинодраматурги Наталья Мещанинова

Главные роли в фильме «Еще один год» исполнили Надежда Лумпова Алексей Филимонов . Мировая премьера картины состоялась в январе 2014 года на Международном кинофестивале в Роттердаме, и в финале этого престижного киносмотра фильм Бычковой был отмечен главным призом в номинации «Большой экран». На «Кинотавре»-2014 Алексей Филимонов получил приз за лучшую мужскую роль, а члены жюри Федерации киноклубов России отметили своим призом картину Бычковой на 36-м Московском международном кинофестивале.

Фильм «Еще один год» рассказывает о недолгом супружестве Жени и Егора. Она — бильдредактор в модном издании, он таксует по ночам. Она уходит на работу, когда он с работы возвращается.

Жизнь растаскивает их в разные стороны, и только любовь не дает их союзу развалиться. Но в какой-то момент жизнь оказываются сильнее.

В цикле «Вторая премьера» будут показаны отечественные игровые фильмы последних лет, не получившие широкого (а в некоторых случаях и ограниченного) проката. В основном, это будут авторские, низкобюджетные картины, которые были высоко оценены критиками, участвовали в конкурсах отечественных и зарубежных фестивалей, а потом словно исчезли.

Задача цикла «Вторая премьера» — дать фильмам второй шанс на встречу со зрителем.

Показы цикла «Вторая премьера» будут сопровождаться встречами с авторами фильмов и участниками съемочных групп.

**Даты проведения кинопоказов цикла «Вторая премьера» будут сообщены дополнительно

Цикл «Вторая премьера»

Показ и обсуждение художественного фильма «Еще один год» (реж. О. Бычкова, 2014, Россия)

30 марта в 19:00

Музей кино, павильон №36 на ВДНХ

Стоимость билета — 100 рублей.