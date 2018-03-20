Студия Disney переснимет «Леди и Бродягу»

Фото: Кадр из мультфильма "Леди и Бродяга"

Культовый мультфильм студии Disney получит шанс на киноадаптацию. Создатели планируют сделать гибрид анимации и фильма в классическом понимании.

Режиссером выступит Чарлин Бин. Он уже работал в качестве сценариста над такими проектами как "Самурай Джек", "Дом друзей Фостера" и другими, а в качестве режиссера участвовал в проекте "Трон: восстание".