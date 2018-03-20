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Студия Disney переснимет «Леди и Бродягу»
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Студия Disney переснимет «Леди и Бродягу» 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Кадр из мультфильма "Леди и Бродяга"
Культовый мультфильм студии Disney получит шанс на киноадаптацию. Создатели планируют сделать гибрид анимации и фильма в классическом понимании.
Режиссером выступит Чарлин Бин. Он уже работал в качестве сценариста над такими проектами как "Самурай Джек", "Дом друзей Фостера" и другими, а в качестве режиссера участвовал в проекте "Трон: восстание".
Мультфильм "Леди и Бродяга" вышел в 1955 году и стал 15-й полнометражной лентой Уолта Диснея. В сюжете повествуется о любви между беспородным псом и избалованным кокер-спаниэлем.
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