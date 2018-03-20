В Московском еврейском общинном центре покажут фильм о дружбе мальчика и киномеханика

Картину «Новый кинотеатр „Парадизо“ режиссера Джузеппе Торнаторе бесплатно покажут в Московском еврейском общинном центре. Всех желающих ждут в среду, 21 марта.

— События фильма начинаются сразу после Второй мировой войны в провинциальном сицилийском городке Джанкалдо. Отец шестилетнего Сальваторе погиб на фронте, и мальчик растет в семье без отца. Ребенок обожает смотреть фильмы и заводит дружбу с пожилым киномехаником Альфредо, который работает в недавно открывшемся кинотеатре „Парадизо“. Сальваторе становится учеником Альфредо и изучает все премудрости ремесла киномеханика, — сообщили в центре.

Начало в 19.00 в зале „Амфитеатр“. Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. Вход свободный. (ак)