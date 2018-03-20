Ещё
В Московском еврейском общинном центре покажут фильм о дружбе мальчика и киномеханика
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Московском еврейском общинном центре покажут фильм о дружбе мальчика и киномеханика 

Управа района Марьина роща 33 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
Картину «Новый кинотеатр „Парадизо“ режиссера Джузеппе Торнаторе бесплатно покажут в Московском еврейском общинном центре. Всех желающих ждут в среду, 21 марта.
— События фильма начинаются сразу после Второй мировой войны в провинциальном сицилийском городке Джанкалдо. Отец шестилетнего Сальваторе погиб на фронте, и мальчик растет в семье без отца. Ребенок обожает смотреть фильмы и заводит дружбу с пожилым киномехаником Альфредо, который работает в недавно открывшемся кинотеатре „Парадизо“. Сальваторе становится учеником Альфредо и изучает все премудрости ремесла киномеханика, — сообщили в центре.
Начало в 19.00 в зале „Амфитеатр“. Напомним, Московский еврейский общинный центр находится по адресу: 2-й Вышеславцев переулок, д. 5А. Вход свободный. (ак)
Управа района Марьина роща: последние новости
Документальные фильмы о Тухачевском, Дзержинском и Мейерхольде покажут в Московском еврейском общинном центре Фестиваль иллюстрации состоится близ Марьиной Рощи Дети из Марьиной Рощи познакомятся с творчеством баснописца Ивана Крылова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что шептал Нед Старк перед казнью
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца9
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Крид подозревает участниц «Холостяка» во лжи2
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение