Фильмы Акиры Куросавы покажут в столичных кинотеатрах

Столичные кинотеатры «Москино» покажут картины классика японского кинематографа Акиры Куросавы

Зрители увидят криминальную драму «Рай и ад», а также историко-приключенческий фильм «Семь самураев», сообщает портал мэра и правительства Москвы

Первый фильм можно будет посмотреть 30 марта в кинотеатре «Юность», а второй — 31 марта в «Космосе». Вход на показы бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться. Фильмы в честь 108-й годовщины со дня рождения режиссера покажут на японском языке с русскими субтитрами.

"Рай и сад" — единственная работа Куросавы в жанре полицейского детектива. В основе сюжета заложена история бизнесмена, которому нужно решить, платить ли выкуп похитителям, укравшим ребенка его шофера.

В фильме «Семь самураев» рассказывается о японских воинах. Режиссер противопоставил традиционное холодное оружие огнестрельному, которое считается несовместимым с кодексом чести.