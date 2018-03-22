Фильмы Акиры Куросавы покажут в столичных кинотеатрах 

Столичные кинотеатры «Москино» покажут картины классика японского кинематографа Акиры Куросавы.
Зрители увидят криминальную драму «Рай и ад», а также историко-приключенческий фильм «Семь самураев», сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Первый фильм можно будет посмотреть 30 марта в кинотеатре «Юность», а второй — 31 марта в «Космосе». Вход на показы бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться. Фильмы в честь 108-й годовщины со дня рождения режиссера покажут на японском языке с русскими субтитрами.
"Рай и сад" — единственная работа Куросавы в жанре полицейского детектива. В основе сюжета заложена история бизнесмена, которому нужно решить, платить ли выкуп похитителям, укравшим ребенка его шофера.
В фильме «Семь самураев» рассказывается о японских воинах. Режиссер противопоставил традиционное холодное оружие огнестрельному, которое считается несовместимым с кодексом чести.
С 27 по 30 марта в кинотеатрах «Москино» покажут фильмы еще одного известного режиссера и актера Александра Митты. У жителей города появится возможность увидеть картины «Друг мой, Колька!..» (1961), «Звонят, откройте дверь» (1965), трагикомедию «Гори, гори, моя звезда» (1969), «Июльский дождь» (1966) и другие.