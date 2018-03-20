«Семь самураев»

Жанр: драма, приключения

Год: 1954

Страна: Япония

Оператор: Асакадзу Накаи

Сценарий: Акира Куросава, Синобу Хасимото, Хидэо Огуни

Кто снимался в фильме «Семь самураев»: Тосиро Мифунэ, Такаси Симура, Кэйко Цусима, Юкико Симадзаки, Каматари Фудзивара Дайсукэ Като , Исао Кимура, Минору Тиаки, Сэйдзи Миягути, Ёсио Косуги Сюжет фильма «Семь самураев» Япония, 16-й век. В стране идет гражданская война, повсюду орудуют бандиты и мародеры, от которых сильно страдает простое население. Они все чаще появляются в городах и селениях, разворовывают дома и похищают людей. Жители одной из деревень узнают, что на них готовится напасть конная банда, которая однажды уже забрала у крестьян часть собранного урожая и молодую женщину. Напуганные жители пытаются придумать способы защиты, но все, что они могут — это сделать бамбуковые колья, которые вряд ли помогут победить хорошо вооружённых и подготовленных разбойников. Старейшина деревни дает указание нанять для организации обороны деревни самураев. Крестьяне находят семь ронинов, которые начинают обучать всех желающих азам воинского дела и окружают деревню заграждениями. Таким образом, сплотившись и поверив в свои силы, крестьяне с помощью самураев смогли дать отпор врагам. Интересные факты о фильме «Семь самураев»:

Сэйдзи Миягути, сыгравший мастера меча, до этого никогда не занимался фехтованием; Финальную сцену переснимали несколько раз, так как для нее постоянно не хватало лошадей; Студия Toho не раз хотела прекратить работу над лентой, так как считала, что она провалится в прокате, а режиссёру Акире Куросаве часто не хватало выделенного бюджета; Данная картина является одной из первых, где был использован такой сюжетный прием, как подбор команды из разных, но по-своему одаренных людей.

Трейлер фильма «Семь самураев»: https://www.youtube.com/watch?v=Z1q_UjzM3cI