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«Еще раз про любовь»
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«Еще раз про любовь» 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, мелодрама Год: 1968 год Режиссёр: Георгий Натансон Сценарий: Эдвард Радзинский Оператор: Владимир Николаев Кто снимался в фильме «Еще раз про любовь»: Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов, Елена Королёва, Александр Ширвиндт, Владимир Комратов, Евгений Карельских, Сергей Чистяков, Николай Мерзликин, Зиновий Высоковский. Сюжет фильма «Еще раз про любовь»
Когда избалованный вниманием, самовлюбленный физик Электрон Евдокимов встречает красивую стюардессу по имени Наташа, он, даже будучи очарованным ею, не придает их знакомству особого значения. Герой увлечен секретными экспериментами, и связь с интересной девушкой кажется ему всего лишь мимолетным увлечением. Наташино признание в любви мужчина воспринимает холодно и отстраненно, но все же приходит на очередное свидание. Так начинается их непростой роман. Таким разным по характеру и убеждениям влюбленным сложно понимать друг друга, они часто ссорятся, но Наташина любовь оказывается сильнее всех трудностей. Вскоре Евдокимов понимает, что она стала для него самым близким человеком. Готовый ей об этом сказать, он ждет любимую в аэропорту, куда ей, увы, не суждено вернуться.
Интересные факты о фильме «Еще раз про любовь»: В основе сюжета картины пьеса Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь»; Изначально роль Электрона Евдокимова была отдана Владимиру Высоцкому, и даже были отсняты несколько сцен с его участием, но после просмотра режиссером, было решено искать другого актера, так как главные герои не подходили по темпераменту; В картине есть сцена, в которой Татьяна Доронина поет под гитару песню о солнечном зайчике, после выхода ленты песня приобрела популярность, ее исполняли барды, а туристы часто пели ее у костра; После премьеры картины к Александру Лазареву пришла настоящая популярность. Трейлер фильма «Еще раз про любовь»: https://www.youtube.com/watch?v=NcsB1YLE21k
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