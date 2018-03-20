«Хищника» Шейна Блэка отправили на досъёмки

Неизвестно, как долго они уже длятся.

Съёмочная группа нового фильма во франшизе «Хищника» занимается досъёмкой некоторых сцен. Они должны сделать картину «ещё более офигенной». Об этом сообщила в своём Instagram актриса Оливия Манн, которая сыграла роль в фильме.

Судя по всему, на досъёмках присутствует только часть актёрского состава картины, включая Оливию Манн , Джейкоба Тремблэ и Августо Агилеру.

В феврале 20th Century Fox отложила премьеру «Хищника» режиссёра Шейна Блэка на полтора месяца дальше запланированного. Картина должна выйти в прокат 14 сентября 2018 года. Несмотря на то, что до релиза фильма осталось полгода, студия не выпустила ни одного промо-материала к новому «Хищнику».

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