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Первый фестиваль португальского кино пройдет в Нижнем Новгороде
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Первый фестиваль португальского кино пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 10 часов назад
Фото: Newsroom24
Первый фестиваль португальского кино в Нижнем Новгороде пройдет в Центре культуры «Рекорд» с 22 по 25 марта, сообщает пресс-служба Центра культуры.
Фестиваль проводится Институтом Камоэньш в России при поддержке Посольства Португалии в Москве. В Нижнем Новгороде организатором фестиваля португальского кино выступает культурный центр «Дом Португалии».
Нижегородцы увидят лучшее кино из самой далекой европейской страны. Все фильмы пронизаны духом Португалии, ни с чем не сравнимой атмосферой португальского киноязыка и представляют собой мультижанровую палитру рефлексии кинематографистов по поводу истории своей страны, ее судьбы и народа.
Четыре ленты демонстрируют жанровое разнообразие португальского киноискусства: это захватывающая историческая драма «Зевс»; полный настоящей страсти детектив «Невозможная любовь»; документальный фильм «Вдали от берега» — настоящий дрейф во времени и пространстве в память о рыбаках, занимавшихся тяжелейшей и опаснейшей добычей трески; комедия нравов «Маме лучше знать», которая с помощью лёгкого юмора помогает понять своеобразие мироощущения потомков Камоэнса и Магеллана.
Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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