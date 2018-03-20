Первый фестиваль португальского кино пройдет в Нижнем Новгороде

Первый фестиваль португальского кино в Нижнем Новгороде пройдет в Центре культуры «Рекорд» с 22 по 25 марта, сообщает пресс-служба Центра культуры.

Фестиваль проводится Институтом Камоэньш в России при поддержке Посольства Португалии в Москве. В Нижнем Новгороде организатором фестиваля португальского кино выступает культурный центр «Дом Португалии».

Нижегородцы увидят лучшее кино из самой далекой европейской страны. Все фильмы пронизаны духом Португалии, ни с чем не сравнимой атмосферой португальского киноязыка и представляют собой мультижанровую палитру рефлексии кинематографистов по поводу истории своей страны, ее судьбы и народа.

Четыре ленты демонстрируют жанровое разнообразие португальского киноискусства: это захватывающая историческая драма «Зевс»; полный настоящей страсти детектив «Невозможная любовь»; документальный фильм «Вдали от берега» — настоящий дрейф во времени и пространстве в память о рыбаках, занимавшихся тяжелейшей и опаснейшей добычей трески; комедия нравов «Маме лучше знать», которая с помощью лёгкого юмора помогает понять своеобразие мироощущения потомков Камоэнса и Магеллана.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.