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Под Пермью построят три древних города
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Под Пермью построят три древних города 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Для съемок кинофильма летом возведут деревянные поселения, которые затем будут использоваться как историко-туристические объекты.
Три древних города построят летом под Пермью для съемок художественного фильма «Сердце Пармы», основанного на одноименном историческом романе российского писателя Алексея Иванова. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Пермского края.
Режиссером фильма станет Антон Мегердичев, снявший спортивную драму «Движение вверх».
«С завтрашнего дня я начну ездить по объектам, где мы будем строить декорации — планируем строить несколько городов, а что-то будет дорисовано компьютерной графикой», — рассказал Мегердичев.
В съемках фильма будут участвовать как профессиональные актеры, так и жители края. После завершения съемок декорации станут туристическим объектом Прикамья, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.
«Мы договорились с коллегами, что после съёмок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края», — сказал Решетников.
«Сердце Пармы» — исторический роман о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Алексей Иванов написал его в 2003 году и с тех пор произведение выдержало несколько переизданий.
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