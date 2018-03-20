Под Пермью построят три древних города

Для съемок кинофильма летом возведут деревянные поселения, которые затем будут использоваться как историко-туристические объекты.

Три древних города построят летом под Пермью для съемок художественного фильма «Сердце Пармы», основанного на одноименном историческом романе российского писателя Алексея Иванова . Об этом сообщила пресс-служба губернатора Пермского края.

Режиссером фильма станет Антон Мегердичев , снявший спортивную драму «Движение вверх».

«С завтрашнего дня я начну ездить по объектам, где мы будем строить декорации — планируем строить несколько городов, а что-то будет дорисовано компьютерной графикой», — рассказал Мегердичев.

В съемках фильма будут участвовать как профессиональные актеры, так и жители края. После завершения съемок декорации станут туристическим объектом Прикамья, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников

«Мы договорились с коллегами, что после съёмок этот объект будет использоваться как историко-туристический объект для пермяков и гостей края», — сказал Решетников.

«Сердце Пармы» — исторический роман о покорении Великой Перми Москвой в XV веке. Алексей Иванов написал его в 2003 году и с тех пор произведение выдержало несколько переизданий.