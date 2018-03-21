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Советскую трагикомедию «Гори, гори, моя звезда» увидят зрители в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской
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Советскую трагикомедию «Гори, гори, моя звезда» увидят зрители в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской 

Управа района Люблино 3 часа назад
Фото: Управа района Люблино
Бесплатный показ советского фильма «Гори, гори, моя звезда» состоится в кинотеатре «Молодежный», который находится на улице Люблинской, в пятницу, 30 марта.
«Это трагикомедия о судьбе художника в безжалостные годы революции с Евгением Леоновым, Олегом Ефремовым и Еленой Прокловой. Важные роли сыграли и Владимир Наумов, и один из главных режиссеров оттепели Марлен Хуциев», — сказано в анонсе на официальном сайте сети «Москино».
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте сети кинотеатров.
Начало в 12.00. Кинотеатр «Молодежный» расположен по адресу улица Люблинская, 11. (мю)
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