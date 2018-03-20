Марюс Вайсберг: «Для меня важна максимальная правдивость»

Автор популярных российских кинокомедий «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона», «Любовь в большом городе» Марюс Вайсберг снял свой первый телесериал «Улетный экипаж» о харизматичной команде гражданского самолета «Восторг Авиа». В преддверии премьеры ТВ-проекта режиссер ответил на вопросы «КиноАфиши».

— Марюс, почему вы решили переключиться с кинокомедий и заняться ТВ— проектом? Чем вас заинтересовал сериал «Улетный экипаж»?

— Действительно, «Улетный экипаж» стал моим первым опытом в телевизионной режиссуре. Конечно, снимать 21 серию для меня оказалось долго и тяжело, но оно того стоило. В случае с «Улетным экипажем» меня подкупил грамотно выстроенный продюсерами съемочный процесс, а еще подобралась хорошая актерская команда. Со многими из них я работал до «Улетного экипажа». В целом, я остался доволен проектом: у нас получился материал на многие годы. По крайней мере, есть ощущение, что все получилось — в сериале много жизни, ярких персонажей, за которых начинаешь болеть, влюбляешься в них.

— Есть ли сериалы или фильмы о пилотах, на которые ориентировались при работе над «Улетным экипажем»?

— Я не люблю повторять работы других авторов, но все же посмотрел американский сериал «Пэн Американ» и драму с Дэнзелом Вашингтоном «Экипаж». Изучал, как голливудские режиссеры снимают в самолетах. В российском кино ничего подобного я не нашел.

— Легко ли было актерам вжиться в роль пилотов и бортпроводников? Какие трудности возникали на съемках?

— Я давал актерам творческую свободу, возможность хулиганить, импровизировать. В этом плане я не люблю контролировать творческий процесс. Актеры консультировались с пилотами и бортпроводницами: если возникали вопросы, те всегда подсказывали и помогали. Артистам приходилось по много часов работать в замкнутом пространстве, но этого требовал съемочный процесс.

Я же ломал голову над тем, как реалистично передать атмосферу грузового самолета: хотел, чтобы был размах. Для меня важна максимальная правдивость, чтобы зрители окунулись и поверили. А дальше все, они уже твои, ты с ними идешь к приключениям. Если изначально не удалось убедить зрителя, сезон можно считать провальным.

— Помимо темы пилотов, сериал затрагивает актуальную феминистскую проблематику — девушке-пилоту не доверяют только потому, что она женщина. Как вы подали эту тему?

— Главная героиня Полина Овечкина ( Наталья Бардо — прим.) хочет стать пилотом, но для этого ей надо налетать определенное количество часов в качестве второго пилота. Проблема в том, что в отечественной авиации женщин-пилотов можно пересчитать по пальцам, им действительно очень сложно получить полет-часы. Наша героиня Полина — очень целеустремленная девушка, она может всего добиться сама. Она вынуждает строптивого женоненавистника Алексея Кулагина Алексей Чадов ) летать с ней. Кулагин уже успел обжечься: он пережил болезненный развод и больше не хочет иметь ничего общего с женщинами. Персонаж Алексея Чадова пытается приструнить самоуверенную блондинку Полину — ведь, по его мнению, женщинам нет места в кабине пилота. Этот конфликт показался нам очень смешным, на нем построено много комичных ситуаций — впрочем, вскоре вы сами все увидите.

— Начиная работу над ТВ-проектом, вы наверняка выработали собственный кодекс правил. Какими фишками порадуете зрителя?

— Я решил снимать сериал на реальных объектах: съемки проходили в регистрационном зале и грузовом отсеке аэропорта Пулково. Единственной построенной декорацией стал уникальный самолет «Восторг Авиа»: в салоне сделали широкий проход, благодаря которому мы могли свободно передвигаться и переставлять сидения. Мне сложно представить съемки в реальном самолете, если это только не двухэтажный боинг 747.. — Кому будет интересен сериал «Улетный экипаж»?

— Любителям романтических комедий. Если вам понравилась «Любовь в большом городе», то «Улетный экипаж» тоже придется по вкусу. Наш сериал дарит вдохновение, романтику, хорошие эмоции — это история про любовь и успех, позитив и внутреннюю свободу.

Смотрите телесериал «Улетный экипаж» на канале СТС с 26 марта. Беседовала Екатерина Радюк