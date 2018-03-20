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Как изводит себя: Шарлиз Терон снова располнела
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Как изводит себя: Шарлиз Терон снова располнела 

WDay.ru 10 часов назад
Фото: WDay.ru
На днях актрису подловили в аэропорту: худую, бледную и без макияжа.
Свой пока единственный «Оскар» актриса Шарлиз Терон получила за роль серийного убийцы в фильме «Монстр». Дело было в 2003 году. И тогда Шарлиз ради съемок пришлось набрать 13 килограммов. Впрочем, в то время актриса была еще совсем молода, так что лишний вес она сбросила довольно быстро.
Похоже, единственному «Оскару» стало одиноко на полке славы Шарлиз, потому что актриса вновь отважилась растолстеть ради кино. На этот раз Терон набрала 16 килограммов, сыграв одинокую многодетную мать в комедийно-драматическом фильме «Талли».
Съемки картины проходили в конце 2016 года, а на экранах вновь располневшую Шарлиз Терон мы сможем увидеть в мае 2018-го.
Растянутые футболки и «бабушкины» бюстгальтеры — актриса решила показать всю правду о материнстве. Правда, сама Шарлиз «прелести» беременности и родов пока не познала и, видимо, не собирается. Актриса стала мамой, усыновив в 2012-м мальчика из ЮАР, а спустя три года удочерила темнокожую девочку из США.
Между тем, растолстев ради очередной роли, Шарлиз опять похудела и, похоже, слегка увлеклась. На днях актрису подловили на выходе из аэропорта в Лос-Анджелесе. Терон прилетела из Дубая, где выступила на форуме, посвященном глобальному образованию. В аэропорту, пытаясь укрыться от фотографов, Шарлиз спрятала лицо за большими темными очками. Однако нездоровую бледность и худобу утаить от камер ей не удалось.
Видимо, Шарлиз слишком сильно истязала себя диетами после съемок фильма. Впрочем, на какие только жертвы не идут актрисы ради новых ролей.
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