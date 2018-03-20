Замужнюю Киру Найтли сфотографировали в объятиях другого мужчины

Британская и голливудская актриса Кира Найтли попала в объективы папарацци, когда обнимала своего коллегу — актера Адама Бакри. Дело было, конечно же, на съемочной площадке нового фильма. Она расположилась в Уэзерби, графство Восточный Йоркшир.

Редкий выход: Кира Найтли пришла на мероприятие вместе с мужем

Будущая лента получила название «Гостайна» (Official Secrets). Сюжет расскажет историю реальной британской разведчицы Кэтрин Ган, которая публиковала данные о нелегальных действиях спецслужб Соединенных штатов, пытавшихся оправдать свое вторжение в Ирак в 2003 году перед ООН . Ган была арестована за передачу государственных секретов репортеру The London Observer Мартину Брайту.

Интересно, что сейчас у Киры Найтли, которая не появлялась на экране со времен выхода последних «Пиратов Карибского моря» в 2017-м, очень насыщенный рабочий график: недавно она завершила съемки в фильма «Щелкунчик и четыре королевства» и «Щелкунчик и четыре королевства», кроме того, в планах у нее еще несколько проектов. Этот год будет насыщенным и для нее, и для ее поклонников!