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Самый длинный сериал в мире показывали 72 года
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Самый длинный сериал в мире показывали 72 года 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Путеводная звезда"
Сериал "Путеводный свет" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный в мире.
Всего вышло более 15 тысяч серий. Трансляция сериала началась в 1937 году — первые серии выходили на радио. Телевизионная версия появилась в 1952 году. И только в 2009 году было принято решение закрыть сериал из-за низких рейтингов. Последнюю серию показали 18 сентября 2009 года.
Автором сценария радио-постановок стала учительница Ирна Филиппс, которая затем бросила работу в школе. Сначала сюжет развивался вокруг священника в одном из вымышленных пригородов, но со временем героев стало гораздо больше.
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