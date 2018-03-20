Самый длинный сериал в мире показывали 72 года

Сериал "Путеводный свет" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный в мире.

Всего вышло более 15 тысяч серий. Трансляция сериала началась в 1937 году — первые серии выходили на радио. Телевизионная версия появилась в 1952 году. И только в 2009 году было принято решение закрыть сериал из-за низких рейтингов. Последнюю серию показали 18 сентября 2009 года.

Автором сценария радио-постановок стала учительница Ирна Филиппс, которая затем бросила работу в школе. Сначала сюжет развивался вокруг священника в одном из вымышленных пригородов, но со временем героев стало гораздо больше.