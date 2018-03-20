Назван самый неудачный фильм DC

Самый неудачный фильм расширенной вселенной DC

Фильмы по комиксам не перестают набирать популярность и в связи с этим внимание критиков и дотошных поклонников все пристальнее. Но иногда цифры говорят сами за себя.

Новый блокбастер "Лига справедливости", только завершившийся в широком прокате, с грохотом провалился. "Мстители" от студии Marvel, вышедшие на экраны в 2012 году, для сравнения, заработали почти в три раза больше, нежели новая супергеройская картина DCEU (расширенной вселенной DC).

Самой кассовой лентой DCEU является "Бэтмен против Супермена" — кассовые сборы составили $873 млн