Киностудия MGM осталась без руководителя

Гари Барбер, глава киностудии MGM, был отправлен в отставку. По сообщениям издании Deadline, такое решение было принято коллективно советом директоров. У них возникли разногласия с главной киностудии по поводу стратегии развития компании на несколько лет вперед.

Ни сам Барбер, ни представители киностудии произошедшее пока не комментируют. Известие стало внезапным событием как для сотрудников компании, так и для кинорынка в целом.

На должности главы студии MGM Гари Барбер провел восемь лет. За это время компания существенно упрочила свое положение: киностудия выпустила несколько кассовых фильмов, в том числе несколько эпизодов "бондианы".

По слухам, Барбера отправили в отставку на фоне разногласий в выборе концепции следующего фильма о Джеймсе Бонде.