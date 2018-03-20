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Киностудия MGM осталась без руководителя
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Киностудия MGM осталась без руководителя 

Рамблер 8 часов назад
Фото: globalookpress
Гари Барбер, глава киностудии MGM, был отправлен в отставку. По сообщениям издании Deadline, такое решение было принято коллективно советом директоров. У них возникли разногласия с главной киностудии по поводу стратегии развития компании на несколько лет вперед.
Ни сам Барбер, ни представители киностудии произошедшее пока не комментируют. Известие стало внезапным событием как для сотрудников компании, так и для кинорынка в целом.
На должности главы студии MGM Гари Барбер провел восемь лет. За это время компания существенно упрочила свое положение: киностудия выпустила несколько кассовых фильмов, в том числе несколько эпизодов "бондианы".
По слухам, Барбера отправили в отставку на фоне разногласий в выборе концепции следующего фильма о Джеймсе Бонде.
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