Стресс в большом городе: известные актеры, ушедшие в политику

Актриса Синтия Никсон , известная по роли Миранды в сериале «Секс в большом городе», открыто заявила о намерении участвовать в выборах губернатора Нью-Йорка. Портал Москва 24 решил вспомнить тех, кто в свое время сменил съемочную площадку на правительственные кабинеты.

Синтия Никсон «Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю о выдвижении в губернаторы. Присоединяйтесь к нам», — опубликовала актриса запись у себя в Twitter.

Выборы в Нью-Йорке пройдут 6 ноября 2018 года. Заявление Синтии прозвучало закономерно: она не раз обрушивалась с критикой на нынешнего губернатора штата Эндрю Куомо , который будет переизбираться в этом году.

И Синтия Никсон и Эндрю Куомо претенедуют на выдвижение от Демократической партии . Однако, как пишет The New York Times , шансы на победу у кинозвезды на сегодня невелики. По данным соцопросов, Синтию Никсон поддерживают лишь 19 процентов однопартийцев, тогда как действующего губернатора — 66. Праймериз, на которых определится кандидат, пройдут в сентябре.

Синтии Никсон 51 год. За работу в театре она дважды награждена премией «Тони». Помимо актерской карьеры она известна как активистка, занимающаяся проблемами прав ЛГБТ-сообщества. С 2012 года Синтия оформила брак с активисткой Кристин Маринони.

Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер прежде чем попасть в политику, добился вершин в спорте и кино. Переехав из Австрии в США, он семь раз выиграл престижный титул «Мистер Олимпия» по бодибилдингу.

Популярность актеру принесли фэнтези «Конан-варвар» (1982), фантастический боевик «Терминатор» (1984), «Хищник (1987). Фраза героя Шверценеггера I'll be back из „Терминатора“ стала крылатой во всем мире. Актер получил множество кинопремий, включая „Золотой глобус“ в 1977 году, как лучший дебютант за фильм „Оставайся голодным“.

Но в 2003 году актер на время оставил успешную кинокарьеру и стал 38-м губернатором штата Калифорния. Более того, в 2006-м его переизбрали на второй срок. После карьеры политика „железный Арни“ вернулся в кино, картиной „Возвращение героя“ (2013).

Михаил Евдокимов В России был свой актер-губернатор, всенародно любимый артист Михаил Евдокимов. Звездная роль для Евдокимова стал кузнец Филимон в фильме „Не валяй дурака“ (1997). Артист снимался в таких картинах, как „Не послать ли нам гонца?“ (1998) и „Старые клячи“ (2000).

4 апреля 2004 года Евдокимов победил на выборах губернатора Алтайского края, во втором туре обойдя действующего главу региона Александра Сурикова

К сожалению, долго руководить регионом губернатору от народа не довелось. Уже 7 августа 2005 года Евдокимов погиб в автомобильной аварии на трассе М-52 „Чуйский тракт“ Бийск–Барнаул, в 123 километрах от Барнаула.

Рональд Рейган 33-й губернатор Калифорнии, как и Шварценеггер, тоже оказался актером. Им стал Рональд Рейган. Возможно сказывается наличие в Калифорнии Голливуда.

Более того, если Арнольд не рискнул пойти дальше и вернулся в кино, то Рейган покорил политический Олимп. Он стал 40-м президентом США и правил два срока — с 1981 по 1989 годы.

Наиболее значимую роль в кино Рональд Рейган сыграл в 1942 году в фильме „Кингз Роу“. Картину даже номинировали на „Оскар“.

Лех Качиньский Восьмой президент Польши Лех Качиньский был серьезным политиком. На пути к политической вершине он занимал различные посты, от главы Бюро национальной безопасности Польши до министра Юстиции.

Однако еще в детстве он успел блеснуть в кинематографе. В 1962 году будучи тринадцатилетними Лех с братом-близнецом Ярославом сыграли главные роли в популярном детском фильме-сказке „О тех, кто украл Луну“.

Политическая карьера Леха Качиньского также оборвалась трагически. 10 апреля 2010 года самолет с президентом Польши разбился при заходе на посадку в аэропорту „Смоленск-Северный“.

Джесси Вентура Боевик „Хищник“ стал фабрикой не одного американского губернатора. Еще до Арнольда Шварценеггера губернатором стал Джесси Вентура, сыгравший одного из коммандос. Актер выиграл выборы в штате Миннесота и правил с 1999 по 2003 годы.

Как и Шварценеггер, до кино и политики Вентура был связан со спортом. Он был успешным профессиональным рестлером. В 2004 году его даже ввели в Зал славы WWE (World Wrestling Entertainment).

Клинт Иствуд В биографии авторитетнейшего актера и режиссера Клинта Иствуда тоже имеется политический период. С 1986 по 1988 год он был мэром города Кармел в Калифорнии.

Но миру он, конечно, известен по своим фильмам, в которых он не только играет главные роли, но и выступает режиссером. Иствуд — обладатель сразу четырех премий „Оскар“. Две за фильм „Непрощенный“ (1992) в номинациях Лучший фильм и Лучший режиссер. Еще два „Оскара“ в тех же номинациях Клинт Иствуд получил за фильм „Малышка на миллион“ (2004).

Чиччолина И конечно, мы не могли обойти вниманием итальянско-венгерскую порнозвезду Анну Илону Шталлер под псевдонимом Чиччолина. Пожалуй, это самый неординарный участник нашего рейтинга. Карьера порноактрисы продолжалась с 1970-х по 1992-й годы.

В 1987-м она стала депутатом итальянского парламента, но по окончании первого срока ей не удалось переизбраться. Тогда в 1991 году она стала соорганизатором „Партии любви“.