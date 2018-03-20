Ещё
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел трейлер нового «Несломленного» 

Рамблер 8 часов назад
Вышел трейлер фильма "Несломленный: Путь к искуплению". Над сиквелом киноленты работал подающий надежды режиссер Алекс Кронк. А режиссером первого "Несломленного" была Анджелина Джоли, но она никак не задействована в съемках сиквела.
В "Пути к искуплению" снялись и другие актеры: например, роль, которую в фильме Джоли исполнял Джек О'Коннел, в сиквеле исполняет Самуэль Хант. Впрочем, во второй части не задействовали ни одного актера из команды Анджелины.
Мировая премьера киноленты намечена на 5 октября.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение