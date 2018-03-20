Вышел трейлер нового «Несломленного»

Вышел трейлер фильма "Несломленный: Путь к искуплению". Над сиквелом киноленты работал подающий надежды режиссер Алекс Кронк. А режиссером первого "Несломленного" была Анджелина Джоли , но она никак не задействована в съемках сиквела.

В "Пути к искуплению" снялись и другие актеры: например, роль, которую в фильме Джоли исполнял Джек О'Коннел, в сиквеле исполняет Самуэль Хант. Впрочем, во второй части не задействовали ни одного актера из команды Анджелины.

Мировая премьера киноленты намечена на 5 октября.