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В Госдуме показали дебютный фильм Александра Ханта про детдомовского парня
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В Госдуме показали дебютный фильм Александра Ханта про детдомовского парня 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
В Государственной Думе в рамках «Парламентского киноклуба» во вторник состоялся показ кинофильма «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».
Режиссёр фильма Александр Хант поблагодарил парламентариев за возможность показать его работу в стенах нижней палаты парламента. «Я рад показать всем присутствующим свой фильм. От себя хочу сказать спасибо за то, что вы сюда пришли, потому что мы работаем, прежде всего, на зрителя», — сказал он.
Кинокартина «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» завоевала основной приз кинофестиваля « К востоку от запада» в Чехии, гран-при выборгского фестиваля «Окно в Европу», а также ещё ряд призов и дипломов.
Главных персонажей фильма сыграли актёры Евгений Ткачук и Алексей Серебряков, съёмки картины проходили в Твери и Тверской области.
Картина рассказывает о 27-летнем Витьке Чесноке, парне с детдомовским прошлым, который мечтает сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника, а теперь еще и калеку. Витька решает отвезти отца в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге.
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