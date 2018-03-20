Новая расширенная вселенная Звёздных Войн, как обязательное условие полного понимания трилогии сиквелов

В качестве предисловия. «Звёздные Войны» всегда занимали в моей жизни одно из самых значимых мест. Я буквально — и это не фигура речи — вырос и повзрослел на этих фильмах. Лет с четырёх-пяти, почти каждую неделю по выходным, подруга моей мамы включала все, на тот момент пять вышедших, эпизодов на VHS. И каждый раз я не переставал видеть в них что-то новое. Стоит оговориться, что первый и второй эпизоды, уже годам к семи мне дико не нравились, а когда вышла «Месть ситхов», посмотрел её один раз в кинотеатре и разок по ТВ. С оригинальной трилогией всё обстояло, и обстоит, иначе. Смотреть за приключениями Люка, Леи, Хана и Чуи, почти каждый выходной было увлекательно даже после сотого прогона кассет. «Звёздные Войны», по сути, воспитали меня. Благодаря им я усвоил стереотипичные модели поведения людей, благодаря им понял смысл дружбы, цену жизни и горечь смерти. Да, когда, вдруг, за пару дней до нового 2017 года, скончалась Кэрри, я ощутил ту же боль, что ощущал, когда уходили мои собственные родственники.

"Звёздные Войны" создали меня, как бы громко, глупо и пафосно это не звучало. А теперь, непосредственно к основному.

Суть проблемы. Когда я уже подрос и познал все радости этих ваших интернетов, вдруг выяснилось — оказывается, у ЗВ есть «Расширенная вселенная». Естественно, начав читать, втянулся. И вот спустя ещё N-ое количество лет, всё также вдруг, узнаю: «Дисней» купили студию Лукаса, отменили «старый канон», будут делать «новый» да ещё и кинца наснимают. И вот начали выходить фильмы. Два номерных и один мидквел (на момент написания текста). Сразу скажу, фильмы мне понравились все. Почему, как и прочее объяснять ни в тексте, ни в комментариях я не буду. Если Вы хотите обсудить качество этих картин — добро пожаловать на тематические ресурсы. Итак. Посмотрев седьмой номерной фильм саги, я заметил очень странную и неприятную деталь в повествовании, которой до этого не замечал. В оригинальной трилогии, правда. Деталь эта — представление новых, ВАЖНЫХ для сюжета героев, и почти полное их не раскрытие. В седьмой части, я нашёл таких трое. Фазма, Хакс и Лор Сан Текка (дедок из начала эпизода). Так вот. Вся эта троица, хоть и была показана в ленте, но раскрыта была так плохо, что сводила их присутствие к одному вопросу: «Кто все эти люди?», а в случае с Хаксом ещё и породило кучу шуточек. С выходом двух других лент, естественно, таких героев прибавилось. ДиДжей из восьмого, Холдо от туда же, и Со Геррера из «Изгой-Один». И вот, начав копаться в вопросе, выяснилось кое-что удивительное. Оказывается, что почти вся экспозиция этих, и, некоторых других важных персонажей, раскрыта в этом самом, «новом каноне». Таким образом, сложилась малоприятная картина. Чтобы больше узнать о важном герое для сюжета, его мотивации, его жизненных позициях — его ориджине, короче. Вам придётся окунуться в бескрайний мир из книг, комиксов, мультсериалов и игр. С последним всё ещё «веселее» — довольно важный и интересный глобальный сюжетный отрезок всей обновлённой саги, показан в одиночной компании «Battlefront 2». Да, с другой стороны, у нас есть «Вукипедия», где всё можно прочесть. Но есть и множество людей, любящих во всём копаться более основательно. А ещё есть «Lucasfilm» и их Тёмный Владыка (хотя, относительно дядюшки Диснея, у меня иная позиция). Увы, но это тот частый случай, когда желание поднять бабла, выходит боком всем, а особенно самой саге. Да, бесспорно, деньги на производство картин нужно как-то зарабатывать, но не в ущерб основному продукту. А именно фильмы серии «Звёздные Войны» таковыми и являются. Далеко за примером негативности такой стратегии ходить не нужно — это, сюрприз, восьмой эпизод саги. В сети уже давно полно роликов/текстов и прочего материала с разъяснениями огромнейшего числа сцен картины. Возможно, сделано было так для труЪ фанатов вселенной, что изучают досконально всё, но это маловероятно. Так что нам остаётся лишь надеяться, что с оставшимися тремя фильмами такого не получится.

Заключение. Да, проблема значимая, но, по сути, применима исключительно к новым фильмам саги. Именно это как упрощает, так и усложняет её решение. У «Звёздных Войн» одно из самых разрозненных фанатских сообществ в мире, но если, хотя бы часть его, придёт к общему консенсусу, то решение проблемы новой расширенной вселенной, будет более посильной задачей.