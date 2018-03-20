Что смотреть в кино с 22 марта

Второй «Тихоокеанский рубеж», картина — лауреат Каннского кинофестиваля, основанная на реальных событиях драма о мореплавателе-авантюристе, кровавый хоррор для любителей историй про маньяков и долгожданный полнометражный фильм о Кролике Питере. Главные премьеры 22 марта — в подборке культурного обозревателя RT.

«Тихоокеанский рубеж 2»

«Тебя никогда здесь не было» Первый, вышедший на экраны в 2013 году «Тихоокеанский рубеж», несмотря на свою специфику (поверхностный, рассчитанный на подростковую аудиторию боевик о борьбе гигантских роботов с вынырнувшими из океана чудищами), получил немало положительных отзывов кинокритиков. И немудрено: в качестве режиссёра картины выступил создатель «Лабиринта Фавна», «Хоббита» и «Формы воды» Гильермо дель Торо , ревностно следящий за качеством выпускаемого им материала. Эстафетную палочку у дель Торо принял американец Стивен Денайт . «Тихоокеанский рубеж» стал первым полнометражным фильмом в его карьере, однако считать Денайта новичком в корне неверно: у него была неплохая возможность отточить мастерство во время работы над сериалами (в послужном списке режиссёра — отдельные эпизоды «Тайн Смолвиля», «Ангела», «Кукольного дома» и «Сорвиголовы»). Кроме того, дель Торо остался в проекте в качестве продюсера, да и сценарист Трэвис Бичем команду не покидал. А потому зрителям, полюбившим первую часть, и вторая придётся по вкусу. Конечно, при условии, что за минувшие пять лет их вкусы не изменились.

«Гонка века» Джо ( Хоакин Феникс ) — человек с исковерканной судьбой, ожесточённый ветеран войны, страдающий посттравматическим стрессовым расстройством. Вернувшись в Нью-Йорк после завершения некоей работы в Цинциннати, он получает новое задание, требующее от него навыков бойца и головореза: вернуть домой несовершеннолетнюю дочь политика, похищенную и удерживаемую в элитном борделе. Джо приступает к делу, однако вскоре выясняется, что ему предстоит борьба не с организованным кучкой педофилов бизнесом, а с заговором крупных политиков. Линн Рэмси фильмы снимает редко, но метко. «Тебя никогда здесь не было» — такая же добротная, самобытная и шокирующая картина, как все три предыдущие работы шотландского режиссёра: «Крысолов», «Морверн Каллар» и «Что-то не так с Кевином». На последнем Каннском кинофестивале лента получила две награды — за лучший сценарий и лучшую мужскую роль. Отдельного внимания заслуживает саундтрек к фильму: его написал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд

«Незнакомцы: Жестокие игры» Сюжет «Гонки века» основан на реальных событиях — инциденте, произошедшем во время кругосветной яхтенной гонки «Золотой глобус» 1968—1969 годов. Тогда один из участников состязания, предприниматель Дональд Кроухёрст, осознав, что проигрывает, решил сфальсифицировать кругосветное путешествие. Для этого он передавал организаторам неправильные координаты и вёл подложный судовой журнал. Роль Кроухёрста в картине исполнил Колин Фёрт , а его супругу сыграла Рэйчел Вайс . Режиссёрское кресло занял создатель биографической драмы «Вселенная Стивена Хокинга» и документального фильма «Человек на проволоке» Джеймс Марш. Примечательно, что по мотивам этого путешествия уже было снято несколько художественных и документальных кинолент. Среди них — картина советского режиссёра Никиты Орлова с аналогичным названием, в которой мореплаватель предстаёт высокоморальным человеком, вынужденным пойти на авантюру ради семьи.

«Жестокие игры» — это сиквел «Незнакомцев» 2007 года с Лив Тайлер в главной роли. Только теперь события разворачиваются в уединённом трейлер-парке, где имела неосторожность остановиться одна дружная семья. Там её настигают уже известные зрителям герои с садистскими наклонностями: Куколка, Красотка и Мужчина в маске. Как и в прошлый раз, они намерены без причины мучить и убивать людей. За первых «Незнакомцев» любители хорроров проголосовали рублём (а также долларом, евро и другой валютой) — кино со скромным бюджетом в $9 млн собрало в прокате более $80 млн Вторая часть успех первой пока не превзошла и вряд ли сможет: на сегодняшний день рейтинги у неё крайне низкие, а разочарованные зрители то и дело строчат гневные рецензии на iMDb. «Это просто отвратительно. Скудное действие, нелепая мотивация, нереалистичные злодеи… вообще никаких подкупающих особенностей», — говорится в одном из таких отзывов. «Кролик Питер»

Забавного крольчонка в синей куртке ещё в начале XX века придумала английская детская писательница и художница Беатрис Поттер (именно её биография легла в основу драмы «Мисс Поттер» с Рене Зеллвегер в главной роли). С тех пор Кролик Питер является культовым персонажем: в Великобритании чеканят монеты с изображением его мордочки, в Японии — строят вдохновлённые сказками о нём тематические парки. В своё время сам Уолт Дисней хотел выпустить мультфильм о Кролике Питере, однако писательница ответила ему отказом.