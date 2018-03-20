Вышел последний тизер-трейлер мультсериала «Время приключений»

«Время приключений» подходит к концу. Финал десятого сезона станет завершающим этапом всего мультсериала. Зрителям осталось увидеть четыре финальные серии, и обитатели «Земли Ооо» простятся с нами навсегда: канал Cartoon Network закрывает шоу.

Финал сериала, судя по трейлеру, посвящён противостоянию между принцессой Жвачкой и дядей Гамбальдом. Баталии Жвачной войны дают повод сценаристам вновь собрать на экране всех памятных героев и злодеев десяти сезонов сериала.

Приключения мальчика Финна и волшебного пса Джейка в постапокалиптическом мире начались в 2010 году. Сериал «Время приключений» получил насколько премий «Эмми», за прошедшие годы вышло 142 получасовых эпизода.

Мы пытались включить в каждый эпизод что-то настоящее, говорящее о наших жизнях, сделать шоу, которое было бы нам близко, и чтобы в нём были шутки! Я очень рад, что сериал так долго привлекал зрителей. Думаю, это нечто особенное.

Точные даты премьеры финала сериала пока не названы.