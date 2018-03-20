Мединский поддержал идею создания Центра документального кино

«У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию «Союзмультфильма», где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино», — сказал Мирошниченко.

Он подчеркнул, что создание Центра документального кино не будет означать подчинение всех создателей документальных фильмов единому центру.

«Это будет частно-государственная инициатива … Мы хотим, чтобы туда пришло молодое поколение и этот центр дал им будущее. Государство в данном случае будет своеобразным гарантом, а основная работа ляжет прежде всего на продюсеров», — добавил Мирошниченко.

По словам Мединского, создание такой структуры будет способствовать развитию отечественной документалистики.