Мединский поддержал идею создания Центра документального кино 

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал создание Центра документального кино. Об этом он заявил на встрече с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко, передает пресс-служба Минкультуры.
«У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию «Союзмультфильма», где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино», — сказал Мирошниченко.
Он подчеркнул, что создание Центра документального кино не будет означать подчинение всех создателей документальных фильмов единому центру.
«Это будет частно-государственная инициатива … Мы хотим, чтобы туда пришло молодое поколение и этот центр дал им будущее. Государство в данном случае будет своеобразным гарантом, а основная работа ляжет прежде всего на продюсеров», — добавил Мирошниченко.
По словам Мединского, создание такой структуры будет способствовать развитию отечественной документалистики.