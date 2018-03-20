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Вышел трейлер комедии «Ты водишь!»
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Вышел трейлер комедии «Ты водишь!» 

Киноафиша 5 часов назад
В сети появился дублированный трейлер комедии об игре в пятнашки для взрослых «Ты водишь!».
Главные роли в фильме сыграли Джереми Реннер («Мстители»), Джон Хэмм («Безумцы»), Айла Фишер («Шопоголик»), Эд Хелмс («Мальчишник в Вегасе»), Лесли Бибб («Мой парень из зоопарка») и Джейк Джонсон («Мир Юрского периода»).
Сюжет строится вокруг одноклассников, которые вот уже 30 лет не прекращают играть в салочки. С годами детская забава превратилась в каверзное соревнование, когда никто не знает, где его поджидает «пятнашка» — ночью в собственной постели, на похоронах отца или на романтическом свидании.
У игры есть одно условие, она проходит только один месяц в году — в мае. Именно тогда у одного из участников — непобедимого героя Джереми Реннера, должна состояться свадьба. Друзья решают, что он станет легкой добычей. Но не тут-то было, теперь дерзкое развлечение грозится перерасти в настоящую войну.
Российская премьера «Ты водишь!» состоится 28 июня.
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