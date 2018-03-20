Вышел трейлер комедии «Ты водишь!»

В сети появился дублированный трейлер комедии об игре в пятнашки для взрослых «Ты водишь!».

Сюжет строится вокруг одноклассников, которые вот уже 30 лет не прекращают играть в салочки. С годами детская забава превратилась в каверзное соревнование, когда никто не знает, где его поджидает «пятнашка» — ночью в собственной постели, на похоронах отца или на романтическом свидании.

У игры есть одно условие, она проходит только один месяц в году — в мае. Именно тогда у одного из участников — непобедимого героя Джереми Реннера, должна состояться свадьба. Друзья решают, что он станет легкой добычей. Но не тут-то было, теперь дерзкое развлечение грозится перерасти в настоящую войну.

Российская премьера «Ты водишь!» состоится 28 июня.