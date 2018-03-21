Необычные кинотеатры со всего мира

Сейчас людям открыта масса возможностей для просмотра кинофильма дома в комфортных условиях, но атмосферу кинотеатра при этом достаточно непросто воссоздать.

В последнее время популярными стали заведения с необычными функциями, например, с наличием джакузи прямо в зале или кровати. Electric Cinema

Данный кинотеатр разместился в британской столице и имеет столетнюю историю, он пережил две войны, но в 1980-х его чуть было не закрыли. Кризис был пережит благодаря актрисе Одри Хэпберн , а в особенности данного заведения входит возможность заказать абсент со сливками или, к примеру, кофе с шоколадом у официанта.

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При желании здесь можно снять отдельный зал и посмотреть любой возможный фильм.

Джакузи

В Лондоне разместился кинотеатр-джакузи, посетители которого могут наслаждаться фильмом, находясь при этом в горячей воде.

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Единственное, что смущает посетителей, это необходимость раздеваться, но возможность посмотреть фильм в таких условиях все же привлекает больше, поэтому у указанного места имеется постоянная публика.

Fox

Кинотеатр, который разместился в Окленде, насчитывает 2,8 тысячи мест для посетителей и имеет весьма внушительные габариты.

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Это заведение официально включено в Национальный реестр Исторических мест и поражает своей помпезностью.

Кафе-кинотеатр

В Голливуде непосредственно при студии Disney работает кафе-кинотеатр Sci-fi, где места для зрителей оформлены в виде старых моделей авто.

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Показ кинокартин в таком зале напоминает кинотеатр под открытым небом, когда к экрану съезжаются парочки на машинах, что часто можно увидеть в романтических голливудских фильмах.

Лодочный кинотеатр

В Париже есть кинотеатр, где имеется возможность посмотреть фильм, сидя при этом в лодке, которая раскачивается на воде.

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Желающим также может выдаваться реквизит, например, спасательные жилеты или даже весла.

“Город кино”

В Израиле имеется действительно впечатляющий кинотеатр, где в сумме насчитывается порядка 26 кинозалов, имеющих уникальные тематики и оформление.

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“Город кино” располагает внушительной площадью, а его изюминкой можно считать современный кинозал, в котором 3D-формат кажется особенно реалистичным.

Лежачий кинотеатр

Кинотеатр Olympia, находящийся во Франции, выделяется тем, что его посетители могут посмотреть фильм, лежа на кровати. Вместо традиционных и наиболее распространенных кресел здесь разместились кровати, которые застелены привлекательным постельным бельем.

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Именно здесь посетители имеют возможность полноценно расслабиться.