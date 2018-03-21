Шайа Лабаф сыграет собственного отца-алкоголика

Актер готовится к роли в фильме о собственной молодости.

Режиссер Альма Харьель готовится запустить в производство картину, повествующую о жизни звезды "Трансформеров" и его непростых отношениях с отцом, сообщает издание Variety.

Сценарий к фильму, который получит название "Медовый мальчик" (именно такое прозвище было в детстве у Шайи), Лабаф написал сам. Однако в титрах зрители увидят совсем другую фамилию сценариста — Отис Лорт. Актер предпочел взять псевдоним.

Сюжет автобиографической картины строится на конфликте звезды со своим отцом, который, по признанию Лабафа, любил приложиться к бутылке. Молодой человек долго и безуспешно пытается наладить отношения со своим родителем.