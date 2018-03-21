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Шайа Лабаф сыграет собственного отца-алкоголика
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Шайа Лабаф сыграет собственного отца-алкоголика 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Неизбежная смерть Чарли Кантримена"
Актер готовится к роли в фильме о собственной молодости.
Режиссер Альма Харьель готовится запустить в производство картину, повествующую о жизни звезды "Трансформеров" и его непростых отношениях с отцом, сообщает издание Variety.
Сценарий к фильму, который получит название "Медовый мальчик" (именно такое прозвище было в детстве у Шайи), Лабаф написал сам. Однако в титрах зрители увидят совсем другую фамилию сценариста — Отис Лорт. Актер предпочел взять псевдоним.
Сюжет автобиографической картины строится на конфликте звезды со своим отцом, который, по признанию Лабафа, любил приложиться к бутылке. Молодой человек долго и безуспешно пытается наладить отношения со своим родителем.
Главного героя сыграет Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), рольже собственного отца досталась Лабафу.
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