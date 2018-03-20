Трейлер фильма «Титан» от Netflix про мутацию людей для заселения спутника Сатурна

Выходит уже 30 марта.

Издание IGN опубликовало эксклюзивный трейлер новой фантастической картины онлайн-кинотеатра Netflix под названием The Titan («Титан»).

Действие развернётся в недалёком будущем. Из-за последствий ядерного взрыва людям приходится планировать переселение человечества на другие планеты. Для этого семья военных участвует в продвинутом эксперименте, призванном ускорить эволюцию человека. Судя по трейлеру, ситуация выходит из под контроля.

Главный роли сыграли Сэм Уортингтон («Аватар»), Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона») и Том Уилкинсон («Бэтмен: Начало», «Рок-н-рольщик»). Срежиссировал ленту начинающий постановщик Леннарт Рафф, а в написании сценария участвовал Макс Харвитц, работавший над «Охотой на Унабомбера».

«Титан» можно будет посмотреть в Netflix уже 30 марта.

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