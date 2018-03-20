«Нужен целый комитет, чтобы написать настолько вымученный сценарий»

Главное из первых рецензий на второй «Тихоокеанский рубеж».

20 марта студия Legendary сняла запрет на публикацию обзоров фильма «Тихоокеанский рубеж 2». К сожалению, решение режиссёра Гильермо дель Торо отдать постановку картины шоураннеру «Сорвиголовы» Стивену Денайту не пошло сиквелу на пользу.

Как отмечает Variety, уход создателя франшизы в тень заметен практически сразу. В плане экшена картина Денайта больше похожа на «Трансформеров» Майкла Бэя, а новые монстры потеряли в таинственности или попросту оказались скучными.

Окружение кажется до мультяшного несущественным, а Егери стали почти неуязвимыми и такими быстрыми, что теперь больше напоминают Автоботов и Десептиконов.

редактор Variety

Особенно автору Variety не понравилась финальная битва. Там, где Дель Торо прятал своих монстров в тени, Денайт демонстрирует их при ярком свете, и это только вредит фильму. По мнению журналиста, из-за неудачной работы с компьютерной графикой главный кайдзю смотрится слишком неестественно.

Редактора The Wrap, поставившего фильму 2 из 10, озадачили взаимоотношения главных героев. По его мнению, сценаристы настолько плохо прописали второстепенных персонажей, что диалоги между Джоном Бойегой («Пробуждение силы») и Скоттом Иствудом кажутся гомоэротичными.

Эта фиксация [Бойеги на Иствуде] должна была выглядеть забавной, но из-за того, насколько мало внимания тут уделено другим персонажам, кажется странной. Почему в сюжет было не добавить девушку для Бойеги или члена семьи, о котором он мог бы заботиться? Да, у него есть сводная сестра, но её почти не показывают.

редактор The Wrap

Редактор THR посоветовал идти на вторую часть только тем, кому уж очень не хватило первой. Он пожаловался на повторяющиеся и «визуально беспорядочные» экшен-сцены, которые не дотягивают до эффекта, который пытается создать эпичная музыка на фоне.

По его словам, Джон Бойега , недавно показавший свои актёрские способности в драме «Детройт», в данном случае ошибся с выбором роли. Ему удаётся сделать фильм лучше своей харизмой и обаянием, но в целом он мог бы заняться чем-то получше.

Сценарий писал сам Денайт и ещё три автора (нужен целый комитет, чтобы создать нечто настолько вымученное). И в фильме есть всего одна строка, где авторы относятся к себе с самоиронией. Фразу произносит Чарли Дэй . Возможно, она даже плод импровизации, если она вообще возможна в проекте такого масштаба.

«Мы опять воспользуемся роботами?», — говорит учёный с поддельной обиженностью в голосе. «Вот это оригинальность, я не впечатлён!»

Не то что бы я хочу отказаться от своей работы, но кому нужны критики, когда фильмы обозревают сами себя?

редактор THR Редактору The Village Voice фильм настолько не понравился, что он написал свою рецензию в форме рассказа, где он сам в далёком будущем спускается в подвал вместе с сыном и находит игрушку, посвящённую «Тихоокенскому рубежу 2», но еле-еле вспоминает, что такая картина вообще была.

Единственную более-менее позитивную рецензию опубликовал портал IGN, автору которого «весёлый, но тупой» сиквел пришёлся по душе.

На момент публикации заметки средний рейтинг фильма на Metacritic составляет 42 из 100. Картине уже обещают слабый старт в США, так что спасти от провала её вновь может только Китай.

#тихоокеанскийрубеж #мнения