Финальный монтаж «Дэдпула 2» получил на тестовых показах средний балл 98 из 100

Это выше, чем у оригинала.

По данным The Hollywood Reporter, «Дэдпула 2» показывали тестовой аудитории трижды. В первый раз картина получила 91 балл из 100 (столько же, сколько оригинал), а во второй — 97.

Однако в результате шестидневных дополнительных съёмок студии удалось улучшить и эти показатели. Недавно прошёл финальный тестовый показ, где двум разным группам одновременно продемонстрировали сразу две версии монтажа картины — одна набрала 94 балла, а вторая — 98. Именно последнюю зрители и увидят в кинотеатрах.

Ранее в сети разошлись слухи о том, что тестовые показы картины оказались провальными. На самом деле эта информация была ошибочной. Студия действительно заказала дополнительные съёмки, но лишь для того, чтобы добавить дополнительные сцены с полюбившимися зрителям персонажами — Домино и Кейблом.

«Дэдпул 2» выходит в прокат РФ 17 мая.

#дэдпул #кино