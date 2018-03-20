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Финальный монтаж «Дэдпула 2» получил на тестовых показах средний балл 98 из 100
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Финальный монтаж «Дэдпула 2» получил на тестовых показах средний балл 98 из 100 

DTF.RU 3 часа назад
Фото: DTF.RU
Это выше, чем у оригинала.
По данным The Hollywood Reporter, «Дэдпула 2» показывали тестовой аудитории трижды. В первый раз картина получила 91 балл из 100 (столько же, сколько оригинал), а во второй — 97.
Однако в результате шестидневных дополнительных съёмок студии удалось улучшить и эти показатели. Недавно прошёл финальный тестовый показ, где двум разным группам одновременно продемонстрировали сразу две версии монтажа картины — одна набрала 94 балла, а вторая — 98. Именно последнюю зрители и увидят в кинотеатрах.
Ранее в сети разошлись слухи о том, что тестовые показы картины оказались провальными. На самом деле эта информация была ошибочной. Студия действительно заказала дополнительные съёмки, но лишь для того, чтобы добавить дополнительные сцены с полюбившимися зрителям персонажами — Домино и Кейблом.
«Дэдпул 2» выходит в прокат РФ 17 мая.
#дэдпул #кино
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