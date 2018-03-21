«Веном» без Венома: новый супергеройский блокбастер с Томом Харди рискует стать провалом

К 2018 году мы успели увидеть столько историй о происхождении супергероев, что для того, чтобы действительно привлечь зрителей, нужно придумать нечто совсем уж этакое — и именно это, похоже, не удастся Sony. Судя по новым слухам, сюжет «Венома» настолько стандартный, предсказуемый и скучный, что даже Том Харди этот супергеройский блокбастер рискует не спасти. Главный же минус — в «Веноме» для того самого Венома места даже не найдется. Бывший редактор издания IGN Джереми Конрад, который в последнее время активно выдает «инсайды», поделился новыми подробностями сюжета «Венома», и главная новость заключается в том, что пресловутого Венома в фильме почти не будет. Вот что говорят инсайдеры, которых цитирует Конрад:

«Большую часть фильма симбиот проявляется только в виде вен на руках и на шее Брока, а самого Венома можно увидеть только в самом конце фильма, когда симбиот формирует вокруг Брока броню, чтобы сразиться с главным злодеем, который тоже использует симбиота из космоса».

Поклонники оригинальных комиксов уже высказывали свое разочарование тем, что Sony не показала Венома в первом тизер-трейлере фильма, а если новые слухи окажутся правдой, киностудию ждет полноценная волна возмущения от фанатов и, потенциально, даже провал картины в прокате — поскольку все мы неоднократно наблюдали за тем, как «народная критика» порой «топит» фильмы еще до премьеры.

Что из всего этого получится — узнаем 5 октября, пока же можно еще раз полюбоваться на бенефис Тома Харди в первом трейлере «Венома»: попкорнnews