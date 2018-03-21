«Одна жизнь на двоих». Ждем премьеру на «России 1»

Новый фильм, масштабная семейная сага по книге Анны Сергея Литвиновых «Черно-белый танец» с понедельника, 26 марта, представит в своем вечернем эфире телеканал «Россия 1».

Это история любви, предательства и прощения. Три судьбы сплелись в роковой треугольник перед второй мировой. Начавшаяся война уничтожила все планы, превратила надежды в пыль. Но чувства пережили и войну, и разлуку, и стали лишь сильней. Настолько, что снова и снова повторяются: и в следующем поколении, и даже в благополучной эпохе 1980-х, когда уже не дети, а внуки вынуждены испытать на себе и любовь, и ненависть длиной в полвека, чтобы понять, каково это — прожить «Одну жизнь на двоих»…

Так позиционируют новую многосерийную картину, снятую Рауфом Кубаевым, режиссером «Кармелиты», «Красной площади» и фильма «Псевдоним „Албанец“». Действие фильма охватывает период длиной в несколько десятков лет: все начинается в еще мирном 1941 году, а завершается в 1980-е. За это время в жизни всей страны происходят невероятные перемены: внешне благополучную предвоенную жизнь с пугающей изнанкой репрессий и доносов сменяет страшная война, ее — послевоенная разруха и период развенчания культа личности, а потом — спокойное двадцатилетие 60-80-х.

Все начинается в 1941 году. Два друга, Николай Челышев и Егор Капитонов, влюбляются в одну и ту же девушку, Татьяну . Отца Тани арестовывают в Питере и мать, чтобы не попасть под колеса системы, срочно уезжает с дочерью в Южнороссийск. Егор — комсомольский активист, он занимается учетом людей в городе. Узнав про мать Тани, он понимает, что это способ манипулировать упрямой Татьяной, которая предпочла ему Николая. Егор решает сдать мать и спасти Таню, однако для этого Таня должна отказаться от родителей… Но вскоре начинается война…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ