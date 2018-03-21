Митта, Бархин и Збруев: три юбиляра конца марта 

На неделе с 26 марта телеканал «Россия К» чествует трех юбиляров.
К 85-летию Александра Митты запланирован показ художественного фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (26 марта, 21:50). Документальный фильм «Неевклидова геометрия Сергея Бархина» к 80-летию художника покажут 26-29 марта в 23:50, а 80-летний юбиляр Александр Збруев будет блистать в программе «Главная роль» (27 марта, 19:45), а также в документальном фильме «Мужской разговор» (31 марта, 18:40) и художественном фильме «Мой младший брат» (31 марта, 19:20).
28 марта исполняется 85 лет режиссеру и сценаристу, народному артисту России Александру Митте. Его картины «Звонят, откройте дверь», «Точка, точка, запятая…», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказка странствий», «Граница. Таежный роман» имели и имеют огромный зрительский успех. А ведь сначала он закончил инженерно-строительный факультет МИСИ, работал карикатуристом в журнале. Уже потом был режиссёрский факультет ВГИКа, но опыт работы с живописными произведениями, как говорил сам режиссер, всегда помогал ему в создании фильмов. К юбилею мастера телеканал показывает художественный фильм «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (26 марта в 21:50; повтор 27 марта, 8:05).
31 марта исполняется 80 лет Сергею Бархину, народному художнику РФ, архитектору, действительному члену Российской академии художеств, художнику театра и сценографу, создателю кафедры сценографии в ГИТИСе. На его счету более 50 спектаклей в оперных и драматических театрах разных стран. Он дважды лауреат Государственной премии, лауреат премий «Хрустальная Турандот», четырежды лауреат «Золотой маски», премий Станиславского и «Триумф». К юбилею Сергея Михайловича в эфире телеканала 4-х-серийный документальный фильм «Неевклидова геометрия Сергея Бархина» (26-29 марта в 23:50; повтор 27-30 марта, 14:30). Сергей Михайлович рассказывает о спектаклях, над которыми работал, о сотрудничестве с выдающимися режиссерами — Генриеттой Яновской, Миндаугасом Карбаускисом, Камой Гинкасом, дирижёром Евгением Колобовым, о родителях, друзьях — Белле Ахмадулиной, Борисе Мессерере, Юло Соостере, Андрее Хржановском, Тонино Гуэрре, Илье Кабакове. Из фильма зрители узнают о том, как Бархин стал художником анимации и даже издателем, а ещё о том, как из замечаний друзей и из собственных наблюдений и умозаключений у него появилась потребность формулировать свои знаменитые «заветки» и мудрости-афоризмы.
Ну а в последний день марта, 31 числа, исполняется 80 лет актеру театра и кино Александру Збруеву. Он сыграл десятки ролей в «Ленкоме» в спектаклях Анатолия Эфроса, Марка Захарова, Константина Богомолова, снялся более чем в 60 фильмах известных режиссёров, создав яркие и запоминающиеся образы в картинах «Большая перемена», «Романс о влюблённых», «Дом, который построил Свифт», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ближний круг» и многих других. К юбилею любимого артиста телеканал «Россия К» выбрал к показу самый первый фильм с его участием — «Мой младший брат» (31 марта в 19:20) режиссера Александра Зархи по мотивам повести Василия Аксенова «Звездный билет». В также снимались: Олег Даль, Андрей Миронов, Людмила Марченко, Олег Ефремов, Иван Савкин. Фильм предваряет «Мужской разговор» (31 марта, 18:40) — документальная лента из цикла «Острова» — это диалог двух народных артистов России, актёров театра «Ленком» Виктора Ракова и Александра Збруева. Здесь же вы увидите хронику, фрагменты репетиций, спектаклей и фильмов. Участвуют: Марк Захаров, Сергей Степанченко. А 27 марта в 19:45 (повтор 28 марта, 9:40) Александр Збруев будет в гостях у Юлиана Макарова в программе «Главная роль».
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