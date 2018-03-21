Галочка?! Ты сейчас упадешь! Российский художник превратил советские фильмы в японское анимэ.

В социальных сетях стремительно набирает популярность серия анимэ зарисовок с известными фильмами советского культурного наследия. Все полюбившиеся миллионам зрителей герои кинокомедий «Бриллиантовая рука» или «Кавказская пленница» предстали в совершенно новом свете.

Создателем «второго дыхания» для культовых кинокартин оказался российский художник Дмитрий Грозов, который часто публикует свои произведения под псевдонимом «Ahriman». По словам художника, идея необычной анимэ серии созрела из самой простой бытовой шутки и должна была закончится всего на паре картин. Однако сейчас Грозов уже визуально адаптирует сцены не только из знаменитых советских фильмов, но и из культовых голливудских боевиков.

По словам художника, ему не пришлось долго искать вдохновения для своих

анимэ-артов. Источником музы стали его любимые фильмы. У Грозова много и других проектов. Одна из его самых нашумевших работ —

«Черепашки-ниндзя», стилизованные под советских партизан.

По словам автора, копию этого изображения, на одном из международных фестивалей, приобрел сам создатель «зеленых ниндзя» — писатель Кевин Истмен

По словам Грозова, очень много его работ сейчас присутствуют и на открытых

онлайн-площадках. В случае недобросовестного использования его произведений «все решается не очень сложно», сообщил художник, а с некоторыми «поленившимися найти автора» компаниями он сам предлагает обоюдно выгодные условия сотрудничества.

Организаторы международного фестиваля анимэ в Дубне рассказали в интервью «360» о том, чем смогли удивить его участники посетителей, а также о растущей популярности японского мультипликационного жанра среди подрастающего поколения.