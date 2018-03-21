Во Владивостоке представили картины, которые их автор выбросил на помойку

Около 20 работ представлены в экспозиции.

Выставки, которой могло бы и не быть. В краевом центре Приморья на суд публике представили картины, которые их автор выбросил на помойку.

Подробнее в сюжете «Общественного телевидения Приморья».