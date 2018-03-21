Ещё
Во Владивостоке представили картины, которые их автор выбросил на помойку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке представили картины, которые их автор выбросил на помойку 

Prim.News 1 час назад
Около 20 работ представлены в экспозиции.
Выставки, которой могло бы и не быть. В краевом центре Приморья на суд публике представили картины, которые их автор выбросил на помойку.
Подробнее в сюжете «Общественного телевидения Приморья».
Prim.News: последние новости
Бывший худрук Приморского театра оперы и балета сыграл Бетховена Снятый во Владивостоке фильм «1/3» покажут на Каннском кинофестивале В Приморье День святого Валентина подарил близняшек многодетной семье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
Что смотреть в кино с 22 марта
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение